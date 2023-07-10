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15:02, 10 июля 2023Экономика

Банк Точка получил нового владельца

«Траст» продал 90,01 процента акций цифрового банка Точка за 41,5 миллиарда рублей

Фото: Scott Graham / Unsplash

Банк непрофильных активов «Траст» завершил аукцион по продаже 90,01 процента акций цифрового банка Точка. Об этом со ссылкой на сообщения кредитных организаций пишет «Прайм».

Сумма сделки составила 41,5 миллиарда рублей. Новыми владельцами банка стали его топ-менеджмент и консорциум инвесторов, включающий группу «Интеррос» Владимира Потанина. Точка специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Другие детали не раскрывается, согласно пресс-релизу «Траста», закрытие сделки запланировано на третий квартал 2023 года. После этого топ-менеджмент банка и консорциум инвесторов будут контролировать 100 процентов его акций.

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В банке отметили, что «в консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор», что дает команде максимум свободы для развития бизнеса. В будущем Точка планирует усилить состав акционеров, в том числе за счет международных компаний, заявили в кредитной организации.

«Траст» выставил на открытые торги акции Точки в апреле 2023 года, объявленная цена лота составила 22,7 миллиарда рублей. В лот вошли сама Точка и все дочерние компании.

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