Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 10 июля 2023Мир

В США раскрыли два сценария развития контрнаступления ВСУ

NYT: Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению ВСУ и улучшила оборону

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшила оборону. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на военных экспертов и аналитиков США.

Газета раскрыла два возможных сценария развития ситуации на фронте. Согласно первому, украинские войска могут найти уязвимости в российской линии обороны и успешно ударить по ним. При этом отмечается, что американская сторона беспокоится из-за хода контрнаступления.

Второй сценарий предполагает, что Киеву не удастся достичь успеха в боевых действиях из-за хорошей подготовки российской армии. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос указал на то, что страны Запада слишком медленно поставляли оружие Украине, в то время как Москва извлекла уроки из прошлых этапов конфликта.

«Если дела на Украине пойдут не так, как мы надеялись, ответственность за это частично ляжет на принятие решений Западом и его медлительность», — высказался американский ученый.

Ранее журналист Дуг Бандоу предрек, что после провального контрнаступления Украина не вернет утраченные территории. Он также выразил мнение, что контрнаступление Украины идет значительно медленнее, чем это ожидалось, а арсеналы украинской армии стремительно пустеют.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли два сценария развития контрнаступления ВСУ

    Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

    В США собрались заткнуть миллионы заброшенных скважин

    Филипп Киркоров появился на иностранном показе с короной на голове

    Путин подписал закон о лишении свободы для коллекторов на 10 лет за угрозы

    В США объяснили поставки кассетных боеприпасов Украине нехваткой вооружений

    На Украине запретят производство и продажу электронных сигарет

    Диетолог развеял популярный миф о маргарине

    Литва попросила больше войск для защиты от «коктейля угроз» из Белоруссии

    Российская стилистка раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости