Актрису Зоидову бросил возлюбленный из-за постельной сцены в «Короле и шуте»

Актрису Зоидову бросил возлюбленный из-за постельной сцены в сериале «Король и шут»

Российская актриса Валери Зоидова рассказала, что ее возлюбленный разорвал с ней отношения после того, как она приняла участие в постельной сцене в сериале «Король и шут». Об этом сообщает StarHit.

Артистка призналась, что задуманная сцена подверглась большому количеству изменений, из-за чего режиссер проекта Рустам Мосафир принял решение не включать ее в шоу, что огорчило Зоидову.

«Изначально планировалось, что она будет сниматься на улице, на набережной. Но потом температура стала минусовая, я поняла, что не смогу голая бегать по набережной. Мы перенесли ее в помещение, и вообще она пережила очень много трансформаций. Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась», — призналась актриса.

Сам режиссер отметил, что сцена получилась забавной, но «как будто из другого кино». «Она правда неплохая, рассказывает о порно-индустрии в Петербурге 96-го года. Но как будто бы не должна была быть в сериале», — пояснил Мосафир.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что в проекте Зоидова исполнила роль возлюбленной главного героя, рок-музыканта Михаила Горшенева, которая участвует в жизни коллектива «Короля и Шута».