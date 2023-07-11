Бывшая жена обвинила депутата Госдумы в избиении

Бывшая жена депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила его в избинии

Бывшая жена депутата Госдумы и экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении. Об этом адвокат пострадавшей Никита Кубасов рассказал порталу NN.RU.

По словам правозащитника, 3 июля его клиентке позвонила домработница и сообщила, что депутат приказал собрать и выбросить все личные вещи бывшей супруги. Это заставило женщину приехать в дом, где они ранее вместе проживали. Как утверждает Кубасов, Булавинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сразу же набросился на россиянку и начал избивать руками и ногами.

Как пишет издание, в результате у женщины зафиксировали многочисленные ушибы, гематомы и перелом носа. «Если бы не его [Булавинова] водитель с уборщицей, то, я думаю, намного серьезнее были бы последствия. Они просто силой оттащили его, и Надежда после этого сразу поехала в полицию, написала заявление», — рассказал адвокат пострадавший.

По информации портала, в данный момент материалы по факту произошедшего находятся на проверке в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

В свою очередь, депутат Булавинов в беседе с изданием «Коммерсантъ» не подтвердил конфликт с бывшей женой. «Я впервые увидел эту информацию и даже комментировать ничего не могу, сказать пока нечего. Будем разбираться в ситуации», — сказал политик.

В мае 2022 года депутат от ЛДПР городского совета Благовещенска в Республике Башкортостан Арсений Камалов избил пенсионера в Уфе, чтобы отомстить бывшей жене. Как стало известно, мужчина регулярно наносил супруге побои, что привело к разводу. В ходе судебного процесса право на опеку над их дочерью осталось у матери. После этого политик начал угрожать родителям экс-жены и в какой-то момент силой забрал ребенка, однако впоследствии вернул его. Когда отец женщины вышел встретить девочку, Камалов нанес ему удары в лицо, а также ногами по голове. Позже парламентарий также напал на журналиста, снимавшего репортаж о произошедшем.

В России женщины систематически подвергаются насилию со стороны мужей, любовников и кровных родственников. В августе 2022 года стали известны результаты исследования Консорциума женских НПО, согласно которым за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом в России вырос процент партнерского насилия.