Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 11 июля 2023Россия

Бывшая жена обвинила депутата Госдумы в избиении

Бывшая жена депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила его в избинии
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывшая жена депутата Госдумы и экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении. Об этом адвокат пострадавшей Никита Кубасов рассказал порталу NN.RU.

По словам правозащитника, 3 июля его клиентке позвонила домработница и сообщила, что депутат приказал собрать и выбросить все личные вещи бывшей супруги. Это заставило женщину приехать в дом, где они ранее вместе проживали. Как утверждает Кубасов, Булавинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сразу же набросился на россиянку и начал избивать руками и ногами.

Как пишет издание, в результате у женщины зафиксировали многочисленные ушибы, гематомы и перелом носа. «Если бы не его [Булавинова] водитель с уборщицей, то, я думаю, намного серьезнее были бы последствия. Они просто силой оттащили его, и Надежда после этого сразу поехала в полицию, написала заявление», — рассказал адвокат пострадавший.

По информации портала, в данный момент материалы по факту произошедшего находятся на проверке в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Материалы по теме:
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала» Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала»Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
18 мая 2022
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?» Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
6 марта 2021
«Мы уже видели это в 90-е» Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
«Мы уже видели это в 90-е»Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
28 декабря 2020

В свою очередь, депутат Булавинов в беседе с изданием «Коммерсантъ» не подтвердил конфликт с бывшей женой. «Я впервые увидел эту информацию и даже комментировать ничего не могу, сказать пока нечего. Будем разбираться в ситуации», — сказал политик.

В мае 2022 года депутат от ЛДПР городского совета Благовещенска в Республике Башкортостан Арсений Камалов избил пенсионера в Уфе, чтобы отомстить бывшей жене. Как стало известно, мужчина регулярно наносил супруге побои, что привело к разводу. В ходе судебного процесса право на опеку над их дочерью осталось у матери. После этого политик начал угрожать родителям экс-жены и в какой-то момент силой забрал ребенка, однако впоследствии вернул его. Когда отец женщины вышел встретить девочку, Камалов нанес ему удары в лицо, а также ногами по голове. Позже парламентарий также напал на журналиста, снимавшего репортаж о произошедшем.

В России женщины систематически подвергаются насилию со стороны мужей, любовников и кровных родственников. В августе 2022 года стали известны результаты исследования Консорциума женских НПО, согласно которым за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом в России вырос процент партнерского насилия.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО

    Защита блогера Лерчек опровергла отвод следователя

    Захарова описала ход саммита НАТО словами «дальше будет хуже»

    Минобороны России передали партию самолетов Як-130

    Посол Литвы заявил об отсутствии планов НАТО пригласить Украину в альянс

    Захарова назвала реальную цель Польши на Украине

    Володин призвал пересадить чиновников всех уровней на российские авто

    Бывшая жена обвинила депутата Госдумы в избиении

    Выдра украла у мужчины серфборд и попала на видео

    Польша лишила российского бизнесмена доступа к акциям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости