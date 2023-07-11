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09:25, 11 июля 2023Мир

В НАТО ответили на слухи о просьбе Турции в обмен на одобрение заявки Швеции

Столтенберг: поставки Турции F-16 из США не станут частью сделки по приему Швеции в НАТО

Фото: Staff Sgt. Kregg York / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слухи о просьбе Турции поставить истребители F-16 в обмен на одобрение заявки Швеции на прием в альянс, передает РИА Новости.

«Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не станет частью сделки по Швеции. Однако в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции», — сказал он.

Ранее в США заявили о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, не раскрыв подробностей.

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    Анастасия Заикина
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