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18:35, 11 июля 2023Моя страна

Сибирячка поймала рекордного сазана под Новосибирском

Сибирячка поймала 12-килограммового сазана на Обском водохранилище

Фото: Роман Алексеевич / Wikimedia Commons

На Обском водохранилище под Новосибирском сибирячка Ульяна Михеева поймала 12-килограммового сазана. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Женщина с детства увлекается рыбалкой. Она поймала рекордную рыбу семейства карповых во время поездки в деревню к отцу вместе с дочкой. Помимо сазана, Михеева выловила язя весом 3,3 килограмма и леща весом 3,4 килограмма. По словам сибирячки, в прошлом году она поймала сазана весом чуть больше семи килограммов.

Михеева рассказала, что рыбачила в районе сел Чингис-Кирза-Нижнекаменский. Ловила сазана любительница рыбалки на бойлы с креветкой и клубникой.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска обнаружила в лесу редкий гриб, занесенный в Красную книгу России. Срезать гриб женщина не стала.

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    Алиса Удовик
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