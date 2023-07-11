Аналитик рассказал о способе накопить деньги

Аналитик Мурлейкин посоветовал откладывать по 10 тысяч в месяц

Можно накопить внушительную сумму, откладывая по 10 тысяч рублей в месяц. Для этого важно помнить о периодичности, а также пользоваться различными финансовыми инструментами. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета, — сказал Мурлейкин. — Например, инвестор вносит 100 тысяч как стартовый капитал, а затем со следующего месяца в течение трех лет ежемесячно пополняет счет на 10 процентов от доходов — представим, что это 10 тысяч рублей».

Аналитик подсчитал, что за год к первоначальной сумме можно вложить 110 тысяч рублей. Соответственно, за три года сумма взносов составит 450 тысяч. Применяя метод сложного процента, можно получить результат в почти 550 тысяч рублей.

Таким образом, доход инвестора составит почти 98 тысяч рублей, после налогов — 85,5. Не забываем про сумму налогового вычета 13 процентов от взносов, которые инвестор делал за три года. Налоговый вычет от 450 000 рублей равен 58500 рублей. В сумме за три года под ставку 10 процентов инвестор может получить 594 тысячи Никита Мурлейкин инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции

Аналитик добавил, что инвестировать можно вне зависимости от суммы ежемесячных пополнений. К примеру, он предложил открыть три депозита с целью накоплений на отпуск, ремонт или крупную покупку. Сложный процент, по его словам, позволит заработать на получении процента не только от начальной суммы, но также и от процентных накоплений, начисленных ранее.



«Таким образом, в конце каждого нового периода процент начисляется на весь капитал — на первоначальные вложения плюс накопленный процентный доход. И это как снежный ком — его достаточно толкнуть», — заключил Мурлейкин.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев заявил, что в вопросе долгосрочных инвестиций банкам важна финансовая грамотность — понимание и правильное предложение продуктов, а клиентам нужна, в том числе долгосрочная уверенность в инфляции и стабильности в стране.