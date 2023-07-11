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06:03, 11 июля 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили американскую М777 в зоне СВО

Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 США на краснолиманском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров.

По словам командира орудия с позывным Охотник, военные работают по разным целям: по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, иностранным образцам оружия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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