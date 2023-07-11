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22:55, 11 июля 2023Мир

В США отказались прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО

Представитель Госдепа Миллер отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО

Пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал сроки вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

На регулярном брифинге для журналистов Миллер отказался прогнозировать точные сроки вступления Украины в НАТО.

«Я не думаю, что делать это целесообразно, поскольку, как отметил сегодня альянс в коммюнике, когда участники альянса согласятся, что обозначенные условия были выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», — подчеркнул он.

При этом Миллер подтвердил позицию Вашингтона, что Киев невозможно принять в альянс до завершения боевых действий, поскольку в противном случае США бы вступили в конфликт с Россией.

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    Марина Совина
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