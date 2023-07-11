В США отказались прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО
Представитель Госдепа Миллер отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО
Пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал сроки вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
На регулярном брифинге для журналистов Миллер отказался прогнозировать точные сроки вступления Украины в НАТО.
«Я не думаю, что делать это целесообразно, поскольку, как отметил сегодня альянс в коммюнике, когда участники альянса согласятся, что обозначенные условия были выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», — подчеркнул он.
При этом Миллер подтвердил позицию Вашингтона, что Киев невозможно принять в альянс до завершения боевых действий, поскольку в противном случае США бы вступили в конфликт с Россией.