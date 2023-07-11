Сихотэ-Алинский заповедник запустил первые в России ночные экскурсии

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае запустил первые в России ночные экскурсии

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае запускает первые и единственные в России ночные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Ночью все наши чувства обостряются, разговоры становятся тише, а привычные объекты воспринимаются совсем не так, как в светлое время суток. Мы предлагаем гостям взглянуть на привычный маршрут новым взглядом, отправиться в необычную прогулку, чтобы прислушаться к лесу, небу, себе», — сказала директор заповедника Светлана Сутырина.

Гостям предлагают отложить гаджеты и прислушаться к своим ощущениям в непривычной обстановке. Безопасность на маршруте им обеспечат сопровождающие государственные инспекторы. Идея такого формата родилась в рамках подготовки к всероссийской акции «Ночь музеев». Сделать из разовой акции полноценную экскурсию сотрудники заповедника решили по многочисленным просьбам экскурсантов.

Маршрут начинается в заповедном лесу, в уже популярном среди туристов урочище Благодатном. Участники смогут задействовать обоняние и тактильные ощущения, пройдя по тропе через ночной лес, прислушиваясь к звукам и разглядывая образы. Вторая часть путешествия пройдет на берегу Японского моря, где гости побудут наедине с собой или смогут понаблюдать за звездами через телескоп.

Для тех, кому интересны познавательные программы, заповедник разработал экскурсию «Ночная жизнь леса» в информационном центре. В течение полутора часов гости, вооружившись фонарем, смогут знакомиться с экспонатами в музейном пространстве и разгадывать тайны животных.

Ранее сообщалось, что в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье обустроили научные стационары, приспособленные для круглогодичного пребывания. Они расположены на трех участках — «Усть-Серебряный», в устье ключа Серебряный, в центральной части, «Курума», в долине одноименной реки в южной части, и «Сагдиевская» — на берегу реки Колумбе в северо-западной части. Стационары представляют собой просторные строения из бруса и вмещают 5-6 человек. В них смогут останавливаться инспекторы, патрулирующие участок, научные сотрудники или приезжие ученые. Планируется обновлять инфраструктуру также и на других участках заповедника.