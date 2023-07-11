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10:10, 11 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали признаки опасного лифта

Эксперт Люточкин: резкие рывки и скрежет при начале движения говорят об опасности лифта

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Резкие рывки и скрежет при начале движения кабины говорят об опасности лифта для пассажиров. Признаки неисправного подъемного оборудования назвал россиянам замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Люточкин, пишет РИА Новости.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это резкое начало движения или остановки кабины, которые могут сопровождаться громким сторонним шумом или эффектом так называемой турбулентности, когда лифт сначала проваливается, а потом выныривает. Это может указывать на неисправную лебедку, которая отвечает за движение кабины», — предупредил специалист.

Другой важный момент — неисправность электрики. На наличие такой проблемы могут указывать нестабильное освещение, запах гари, нерабочие кнопки и неравномерное открытие дверей. Из-за этого лифт может резко остановиться или внезапно закрыться, а его пассажиры — получить травмы, пояснил Люточкин.

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Эксперт также призывает обратить внимание на физические повреждения лифта — например, дырки в полу, на стенах и потолке, различные вмятины и любые внешние отверстия. Особенно опасны подобные неисправности для детей, которые проявляют излишнее любопытство, отметил специалист.

Люточкин добавил, что воздержаться от поездки на лифте и поставить вопрос о его ремонте нужно, когда он приезжает не на тот этаж, на который его вызвали. Сообщить о неисправности россияне могут по телефонам, указанным на специальной табличке в самой кабине или на первом этаже дома. Когда такой информации нет, следует позвонить в управляющую компанию. После специалисты должны осмотреть лифт и при необходимости поставить его на ремонт.

Если проблему проигнорируют, придется обратиться в региональную Госжилинспекцию или Ростехнадзор, приложив доказательства неисправности, а также факт обращения в УК или обслуживающую организацию, рассказал эксперт.

Ранее с россиян предложили брать больше денег на ремонт лифтов. С такой инициативой выступил заместитель генерального директора российского Фонда развития территорий (ФРТ) Олег Рурин. Он объяснил необходимость меры тем, что текущих бюджетов не всегда хватает.

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    Нина Ташевская
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