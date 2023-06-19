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17:32, 19 июня 2023Среда обитания

С россиян захотели брать больше денег на ремонт лифтов

В Фонде развития территорий предложили увеличить взносы россиян на ремонт лифтов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Заместитель генерального директора российского Фонда развития территорий (ФРТ) Олег Рурин предложил в Совете Федерации повысить для граждан размер целевого взноса на ремонт и замену лифтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рурин объяснил, что собираемых с россиян денег сейчас не всегда хватает даже для базового ремонта, в то время как на замену и ремонт 50 тысяч лифтов в ближайшие полтора года хотят потратить 151 миллиард рублей.

Замдиректора фонда обратил внимание, что масштабную проблему нужно решить в сжатые сроки. «Надо подумать об увеличении размера взноса на еще какую-то величину», — сказал он сенаторам.

В Ростехнадзоре в марте сообщали, что из почти 500 тысяч российских лифтов 100 тысяч превысили максимальный срок эксплуатации в 25 лет.

В первые месяцы текущего года власти российских регионов потратили 17,1 миллиарда рублей на приобретение 4,8 тысячи лифтов. Показатель превысил прошлогодний более чем в три с половиной раза. При этом, как отмечали журналисты, почти 50 процентов закупок — 2,3 тысячи — пришлось на Нижегородскую область.

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    Дмитрий Воронин
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