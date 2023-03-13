Ростехнадзор: 20 процентов лифтов в России превысили сроки эксплуатации

В Ростехнадзоре рассказали, что у каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, на учет в стране поставлены около 496 тысяч лифтов — из них около 100 тысяч (20 процентов) превысили максимальный срок эксплуатации в 25 лет. При этом ежегодно в России появляется до 35 тысяч новых лифтов, уточнили в Ростехнадзоре.

С 1 марта Ростехнадзор назначили уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов. Однако в начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предрекла провал плану по замене подъемного оборудования в России.

По прогнозам парламентария, к 2025 году не удастся обновить половину из нуждающихся в замене лифтов. В основном речь идет о домах, использующих способ накопления спецсчета, но денег на нем недостаточно для этих целей, пояснила Разворотнева. Депутат считает, что регионы не справятся с этой задачей без господдержки — прямого софинансирования программ замены лифтов.

