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15:47, 1 февраля 2023Среда обитания

Плану по замене лифтов в России предрекли провал

Депутат Госдумы Разворотнева: половину из планируемых к замене лифтов не удастся обновить

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К 2025 году в России не удастся обновить половину из нуждающихся в замене лифтов. Провал этого плана предрекла заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет «Интерфакс».

По словам парламентария, как минимум 41 тысяча лифтов не учтена в краткосрочных планах по замене к 15 февраля 2025 года. «Это лифты, которые должны быть заменены в домах, использующих способ накопления спецсчета. Это счет отдельного дома, на котором, по данным Фонда развития территорий, находятся около двух миллионов рублей. Конечно, на эти деньги невозможно заменить лифты», — пояснила Разворотнева.

Депутат уточнила, что возможности заимствования средств для спецсчетов ограничены. По словам Разворотневой, в течение двух лет в России необходимо заменить 93 тысячи лифтов. Парламентарий считает, что регионы не справятся с этой задачей без господдержки — прямого софинансирования программ замены лифтов.

В октябре 2022 года стало известно, что у более чем 32 тысяч лифтов в России истек срок службы. В комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя заявили, что заменить оборудование на имеющиеся на спецсчетах средства не получится. Для решения проблемы в ведомстве предложили ввести механизм рассрочки.

Нина Ташевская
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