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13:53, 11 июля 2023Моя страна

Улицы российского города массово украсят цветами

Улицы Улан-Удэ массово украсят цветами

Фото: Администрация г.Улан-Удэ

Улицы столицы Бурятии Улан-Удэ массово украсят цветами. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на комитет городского хозяйства администрации российского города.

Как пояснили в комитете, всего летом этого года в Улан-Удэ планируется высадить цветы на площади в 8 тысяч квадратных метров, а также обустроить газоны на площади в 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, город украсят подвесными кашпо с цветами — всего на улицах разместят более 200 декоративных сосудов с петуниями разных сортов. При это первые из них уже появились на улицах Лимонова, Ербанова, Терешковой и Сухэ-Батора.

В июне сообщалось, что на территории Иволгинского дацана в Бурятии по случаю священного буддийского месяца высадили сотни цветов. Растениями украсили территорию перед Дворцом Пандито Хамбо ламы Этигилова.

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    Варвара Кошечкина
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