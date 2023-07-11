В России высказались о будущем отношений с Турцией

Депутат Чепа: Турция преследует собственные интересы в международной политике

Турция никогда не была близким партнером России, однако во многом интересы Анкары и Москвы перекликаются, поэтому России не стоит менять свою политику в отношении Турции и признавать ее недружественной страной, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий проанализировал основные факторы, которые могут влиять на российско-турецкие отношения сегодня.

Одобрение Турцией заявки Швеции в НАТО

«Турция выбирает свой путь развития, исходя из собственных интересов. Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по той причине, что она стала торговаться за свои интересы», — подчеркнул депутат.

По его мнению, акция сожжения Корана, которая ранее стала причиной приостановки процесса вступления Швеции в НАТО, была только предлогом для продвижения интересов Анкары.

«Основная карта, которую пытаются разыграть турки, — это вступление в Евросоюз, который Турцию на протяжении десятков лет не принимает», — пояснил парламентарий.

Состояние зерновой сделки

«Что касается позиции Турции относительно зерновой сделки, это чисто коммерческие интересы, когда турки прогоняют через себя большое количество продукции. Европейцы в своих интересах реализуют через Турцию свои задачи», — рассказал Чепа.

Депутат также пояснил ситуацию с тем, что Россия недовольна реализацией зерновой сделки, и рассматривает возможность выхода из соглашения.

Не по вине Турции, но при ее молчаливом согласии Россия не сумела до конца исполнить свои интересы в этой зерновой сделке Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Передача Анкарой бойцов Украине

«Что касается "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) и передачи этих негодяев Украине — есть вопросы и непонимание того, что это было, почему был такой некачественный обмен. Мы не знаем, что это было и не знаем, что может оставаться за кадром. Я думаю, что наказание этих азовцев все же настигнет», — отметил член Госдумы.

При этом, по словам Чепы, говорить о смене вектора российско-турецких отношений, а также признании Турции недружественным государством преждевременно

Мы знаем, какое давление на Турцию оказывают Европа и США, (...) Большими друзьями турки для нас никогда не были, и мы готовы, учитывая это, взаимодействовать с ними Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что улучшение отношений Турции с Западом не повлияет на отношения с Россией. «Сближение Анкары с Западом не нанесет ущерба ее отношениям с Россией», — сказал неназванный чиновник, отметив, что Турция будет развивать отношения с США и ожидает «быстрого решения некоторых проблем».

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции лидеров «Азова». Среди переданных Киеву военных были Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына, которых в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, все это время они находились в Турции.

Комментируя эту ситуацию, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну. По его мнению, Анкара отпустила лидеров «Азова» из-за давления НАТО, а также из-за ситуации с зерновой сделкой.