Турция заверила в отсутствии ущерба отношениям с Россией

Reuters: сближение Турции и Запада не нанесет ущерба ее отношениям с Россией

Улучшение отношений Турции с Западом не повлияет на отношения с России. Об отсутствии ущерба отношениям Москвы и Анкары сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

«Сближение Анкары с Западом не нанесет ущерба ее отношениям с Россией», — заверил он, отметив, что Турция будет развивать отношения с США и ожидает «быстрого решения некоторых проблем».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не дала желающим испортить отношения между Анкарой и Москвой. Он добавил, что поддерживает тесный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует развивать диалог с Анкарой, несмотря на существующие разногласия между двумя странами там, где это выгодно всем сторонам.