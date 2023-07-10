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16:35, 10 июля 2023Мир

Лавров заявил о невыполненных условиях зерновой сделки

Глава МИД Лавров: усилия ООН не принесли результата по выполнению условий зерновой сделки

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что усилия ООН не принесли результата по выполнению российской части зерновой сделки. Его цитирует РИА Новости.

«Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — отметил Лавров.

Речь идет о части соглашения, которая касается снятия санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Москва намекает на то, что может выйти из зерновой сделки после ее истечения 17 июля из-за невыполненных условий. За последнее время с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции.

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    Виктория Кондратьева
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