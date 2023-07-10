Лавров заявил о невыполненных условиях зерновой сделки

Глава МИД Лавров: усилия ООН не принесли результата по выполнению условий зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что усилия ООН не принесли результата по выполнению российской части зерновой сделки. Его цитирует РИА Новости.

«Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — отметил Лавров.

Речь идет о части соглашения, которая касается снятия санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Москва намекает на то, что может выйти из зерновой сделки после ее истечения 17 июля из-за невыполненных условий. За последнее время с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции.

