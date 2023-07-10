Лавров заявил о невыполненных условиях зерновой сделки
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что усилия ООН не принесли результата по выполнению российской части зерновой сделки. Его цитирует РИА Новости.
«Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — отметил Лавров.
Речь идет о части соглашения, которая касается снятия санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Москва намекает на то, что может выйти из зерновой сделки после ее истечения 17 июля из-за невыполненных условий. За последнее время с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции.