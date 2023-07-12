В НАТО признали вмешательство в украинский вопрос после Майдана

Депутат Даса: Столтенберг признал вмешательство НАТО в украинский вопрос после Майдана

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, заместитель председателя парламентской комиссии по внешней политике, суверенитету и интеграции Рой Даса прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс стал снабжать и готовить Вооруженные силы страны (ВСУ) в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости.

Даса признал вмешательство НАТО в украинский вопрос после Майдана. «НАТО вмешалось в дела, которые касаются Украины... начало политическую, дипломатическую и военную осаду Российской Федерации», — отметил депутат.

Политик добавил, что НАТО занимает определенную политическую позицию не только в отношении России, но и в отношении «всех других независимых и суверенных наций, которые не преклоняют колени перед диктатом внешней политики Соединенных Штатов».

Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг признал, что НАТО начала снабжать и тренировать украинские войска в 2014 году.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.