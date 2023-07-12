Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 12 июля 2023Мир

В НАТО признали вмешательство в украинский вопрос после Майдана

Депутат Даса: Столтенберг признал вмешательство НАТО в украинский вопрос после Майдана
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, заместитель председателя парламентской комиссии по внешней политике, суверенитету и интеграции Рой Даса прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс стал снабжать и готовить Вооруженные силы страны (ВСУ) в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости.

Даса признал вмешательство НАТО в украинский вопрос после Майдана. «НАТО вмешалось в дела, которые касаются Украины... начало политическую, дипломатическую и военную осаду Российской Федерации», — отметил депутат.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Политик добавил, что НАТО занимает определенную политическую позицию не только в отношении России, но и в отношении «всех других независимых и суверенных наций, которые не преклоняют колени перед диктатом внешней политики Соединенных Штатов».

Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг признал, что НАТО начала снабжать и тренировать украинские войска в 2014 году.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как отреагировали в России?

    Мозг людей оказался способен слышать тишину

    В НАТО признали вмешательство в украинский вопрос после Майдана

    Небензя заявил о праве России провести свое расследование по «Северным потокам»

    16-летнюю российскую теннисистку наказали за поведение на Уимблдоне

    В России назвали бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

    В США рассказали о мрачном сигнале НАТО Зеленскому

    В Совбезе РФ призвали ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

    Конгрессвумен внесла поправки о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине

    Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости