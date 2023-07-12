Женатому любовнику замужней женщины дали совет

Коуч Лэнд: мечтающему уйти к любовнице мужу стоит направить свою страсть на жену

Мужу, мечтающему уйти к любовнице, стоит направить страсть на жену, считает коуч по отношениям Салли Лэнд. Женатому любовнику замужней женщины она дала совет в колонке для The Sun.

По словам 48-летнего мужчины, он женат уже около 20 лет и в последние несколько лет каждую неделю встречается с замужней любовницей — своей школьной подругой. Оба считают, что несчастливы в браках. При этом мужчина утверждает, что его жена неизобретательна в сексе и не стремится к нему. Кроме того, она спорит с ним по любому поводу. Однако когда автор письма предложил любовнице съехаться, охладела и она. «Она больше не хочет секса, в последний раз я видел ее месяц назад, и она откровенно скучала. Я все силы бросил на эту интрижку, а теперь с ужасом думаю о том, чтобы остаться с женой», — жалуется он.

В ответ Лэнд отметила, что любовница могла перехотеть продолжать отношения, когда возникла опасность разрушения ее собственного брака. «Нельзя заставить ее жить с вами. Кажется, она передумала. Вы признали, что все силы бросили на интрижку, но что если этот энтузиазм вложить в брак? Говорили ли вы с женой о том, чтобы немного разнообразить свою сексуальную жизнь?» — предложила она.

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