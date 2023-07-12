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16:14, 12 июля 2023Мир

Антонов заявил о желании НАТО собрать больше войск у границ России

Посол России в США Антонов: НАТО хочет собрать больше войск на российских рубежах

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что саммит НАТО в Вильнюсе показал на «антироссийскую заряженность» инициатив альянса, а у его членов присутствует желание собрать как можно больше войск на российских границах. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда», — заявил посол.

Антонов также назвал решения по итогам саммита агрессивными. Он не уточнил, о каких именно положениях идет речь.

На саммите альянса было в том числе решено позволить Украине не выполнять план действий по вступлению в НАТО, чтобы сократить ее путь в объединение, а также нарастить объемы помощи Киеву. Конкретных решений о членстве республики в альянсе принято не было.

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    Виктория Кондратьева
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