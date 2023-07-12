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19:35, 12 июля 2023Забота о себе

Врач рассказала о главных лекарствах для дачной аптечки

Врач Лозко: в дачной аптечке должны быть препараты для лечения хронических заболеваний

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В дачной аптечке в первую очередь должны быть лекарства, которые человек принимает регулярно, рассказала врач-пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Лозко, дачники часто забывают взять с собой препараты, которые принимают для лечения хронических заболеваний. К ним могут относиться, например, препараты от давления или инсулин.

«Это крайне опасно, ведь пропуск даже пары-тройки таблеток может спровоцировать обострение, которое не только испортит отдых, но и потребует срочного обращения к врачу, а то и госпитализации. Поэтому главное, что необходимо иметь в аптечке, — это препараты, которые вы принимаете регулярно, по назначению врача», — сказала она.

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    Александра Лисица
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