Врач рассказала о главных лекарствах для дачной аптечки

Врач Лозко: в дачной аптечке должны быть препараты для лечения хронических заболеваний

В дачной аптечке в первую очередь должны быть лекарства, которые человек принимает регулярно, рассказала врач-пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Лозко, дачники часто забывают взять с собой препараты, которые принимают для лечения хронических заболеваний. К ним могут относиться, например, препараты от давления или инсулин.

«Это крайне опасно, ведь пропуск даже пары-тройки таблеток может спровоцировать обострение, которое не только испортит отдых, но и потребует срочного обращения к врачу, а то и госпитализации. Поэтому главное, что необходимо иметь в аптечке, — это препараты, которые вы принимаете регулярно, по назначению врача», — сказала она.

Ранее педиатр Ольга Комарова рассказала, какие имеющиеся в каждой аптечке лекарства не нужно использовать. Она подчеркнула, что оксолиновая мазь и зеленка могут причинять вред здоровью.