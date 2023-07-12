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20:12, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил об отсутствии решений по поставкам артиллерии Украине

Зеленский сообщил, что решения по новым поставкам артиллерии Украине отсутствуют

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Конкретные решения по новым поставкам артиллерии Украине со стороны западных союзников отсутствуют. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его цитирует РИА Новости.

«Хотелось бы иметь прорыв относительно артиллерии. Скажу так — мы обсуждаем, есть позитив, но решений конкретных пока нет, но на это нужно просто время», — сказал он во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Украинский лидер также назвал важным моментом защиту неба, по этому вопросу есть «шаги вперед». Речь идет о договоренности с Германией по дополнительным поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет к ним.

Ранее президент Украины рассказал, что сроки передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров пока неизвестны. Как утверждал Зеленский, существуют такие переговоры, которые к настоящему времени не имеют решения. Кроме того, он призвал не поднимать этот вопрос, так как люди и военные находятся в ожидании.

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    Кристина Есикова
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