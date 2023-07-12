Экономист объяснил влияние ослабления рубля на стоимость бензина

Экономист Гинько объяснил, что ослабление рубля не даст всплеска цен на бензин в России

Эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU объяснил, что ослабление рубля и рост курса доллара не даст всплеска стоимости бензина в России.

«Влияние изменения стоимости рубля к доллару США на цену бензина, особенно в рознице, а в не оптовом звене, является не очень большим», — отметил эксперт.

По словам Гинько, ключевыми вопросами является увеличивающееся предложение, а также объем спроса.

Экономист добавил, что во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов, потенциал переработки нефти увеличится почти на 40 процентов.

Ранее «Известия» дали прогноз, что в России до конца лета на десять процентов может подорожать техника Apple и других брендов. Это произойдет на фоне роста курса доллара. Если этот показатель удержится на уровне 90-100 рублей, то в августе гаджеты прибавят в цене.