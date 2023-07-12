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00:54, 12 июля 2023Экономика

В России спрогнозировали подорожание техники Apple и других брендов к концу лета

«Известия»: до конца лета в России на 10% может подорожать техника Apple и других брендов

Фото: Unsplash.com

В России до конца лета на десять процентов может подорожать техника Apple и других брендов, такой прогноз дали «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В материале отмечается, что это произойдет на фоне подорожания доллара. Если этот показатель удержится на уровне 90-100 рублей, то в августе гаджеты прибавят в цене.

В первую очередь подорожают смартфоны, поскольку их покупают чаще, чем компьютеры. Рост стоимости каждой категории и бренда зависит от наличия товара на складе, уточнил директор сети re:Store Расим Лемберанский.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что цена может вырасти на 10-20 процентов уже к концу июля. Как только будут распроданы старые запасы, подорожание неизбежно, отметил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что во второй половине 2023 года в России могут подорожать на 10-15 процентов материалы для отделки квартир.

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    Марина Совина
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