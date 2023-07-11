Стройматериалам в России предрекли подорожание

«Ъ»: во второй половине 2023 года стройматериалы в России могут подорожать на 10-15 %

Во второй половине 2023 года в России могут подорожать на 10-15 процентов материалы для отделки квартир. Такую динамику цен предрекли опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Специалисты отмечают, что стоимость стройматериалов начала снова расти после снижения в конце 2022-го. С января отделочные материалы подорожали в среднем на 20 процентов на фоне трудностей с логистикой и появления дополнительных участников в цепочке поставок, пояснил руководитель отдела продаж городской недвижимости Barnes International Moscow Сергей Бондаренко. Другие эксперты подтверждают рост цен — по разным оценкам, показатель увеличился на 10-15 процентов.

Сейчас материалы для ремонта продолжают дорожать — рост транспортных издержек усугубился низкими запасами на складах, считает глава группы Infoline Иван Федяков. Дополнительными проблемами специалисты называют ослабление рубля и сложности с зарубежными поставками. «Выпуск половины видов основных стройматериалов на 70-100 процентов зависит от западного оборудования, для многих категорий требуется зарубежное сырье», — уточнил Федяков.

Дорожают и отечественные материалы. По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, межкомнатные двери и газобетонные блоки прибавили в цене 10 процентов за год. Эксперт допускает, что производители готовятся к росту издержек и хотят максимизировать прибыль.

По данным Infoline, сильнее всего в первой половине 2023 года подорожали лакокрасочные материалы (на 49,2 процента), сухие строительные смеси (на 21,8 процента) и расходные материалы (на 21 процент). Сергей Бондаренко также отмечает сильный рост цен на герметики, клеи и монтажную пену. При этом специалисты заметили снижение стоимости на обои (минус 18 процентов), электрику (минус 2,2 процента), шпатлевки и грунтовки (минус 20-30 процентов).

Ранее сообщалось, что россияне стали реже интересоваться товарами для строительства и ремонта — интерес к соответствующим категориям в интернет-магазинах упал на 13 процентов с начала года. Среди стройматериалов спрос сильнее всего упал на цемент (минус 23 процента) и изоляционные материалы (минус 18 процентов).