В Великобритании заявили о поставке Киеву 70 боевых и вспомогательных машин

Британия поставит Украине новые боевые машины и снаряды для танков Challenger 2

Лондон в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет ТАСС.

По данным ведомства, британская сторона работает над пактом о долгосрочной двусторонней безопасности. «Великобритания поставит более 70 боевых и вспомогательных машин на Украину, включая боевые гусеничные машины разведки», — указали в офисе Сунака.

Как отметили в Лондоне, техника британской армии будет передана Киеву, чтобы гарантировать, что «на передней линии войска имеют средства для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств». Это назвали критически важным для контрнаступления Украины.

Ранее стало известно, что Дания поставит Украине боеприпасы на 36 миллионов долларов.