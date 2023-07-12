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03:24, 12 июля 2023Мир

В Великобритании заявили о поставке Киеву 70 боевых и вспомогательных машин

Британия поставит Украине новые боевые машины и снаряды для танков Challenger 2

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лондон в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет ТАСС.

По данным ведомства, британская сторона работает над пактом о долгосрочной двусторонней безопасности. «Великобритания поставит более 70 боевых и вспомогательных машин на Украину, включая боевые гусеничные машины разведки», — указали в офисе Сунака.

Как отметили в Лондоне, техника британской армии будет передана Киеву, чтобы гарантировать, что «на передней линии войска имеют средства для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств». Это назвали критически важным для контрнаступления Украины.

Ранее стало известно, что Дания поставит Украине боеприпасы на 36 миллионов долларов.

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    Марина Совина
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