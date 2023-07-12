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21:39, 12 июля 2023Россия

В Крыму оценили итоги саммита НАТО для Украины

Сенатор Цеков: страны НАТО перестали говорить о победе Украины
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил итоги саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе, для Украины. Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, саммиты альянса превратились в некий ритуал, и говорят на них в основном о помощи Украине и ее обороне. «Раньше говорили, что Украина обязательно выиграет, теперь они говорить об этом перестали», — обратил внимание он.

Сенатор также выразил мнение, что Запад увидел укрепившиеся российские силы, и «боятся, что им придется столкнуться с силой Российской армии». Именно по этой причине страны НАТО не делают реальных шагов в сторону членства Украины в альянсе, считает он. «Голову морочат теперь и всему миру», — констатировал Цеков.

Сенатор добавил, что за заявлениями на саммите НАТО «по большому счету ничего нет». По его мнению, Россия меняет западные страны и «изменит окончательно», что и видят большинство стран мира.

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    Марина Совина
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