В Крыму оценили итоги саммита НАТО для Украины

Сенатор Цеков: страны НАТО перестали говорить о победе Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил итоги саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе, для Украины. Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, саммиты альянса превратились в некий ритуал, и говорят на них в основном о помощи Украине и ее обороне. «Раньше говорили, что Украина обязательно выиграет, теперь они говорить об этом перестали», — обратил внимание он.

Сенатор также выразил мнение, что Запад увидел укрепившиеся российские силы, и «боятся, что им придется столкнуться с силой Российской армии». Именно по этой причине страны НАТО не делают реальных шагов в сторону членства Украины в альянсе, считает он. «Голову морочат теперь и всему миру», — констатировал Цеков.

Сенатор добавил, что за заявлениями на саммите НАТО «по большому счету ничего нет». По его мнению, Россия меняет западные страны и «изменит окончательно», что и видят большинство стран мира.