Дачникам назвали способы сохранить урожай во время заморозков

Эксперт Ганичкина: во время заморозков нужно поливать растения теплой водой

Чтобы сохранить урожай на даче во время заморозков, необходимо поливать растения теплой водой и накрывать их нетканым материалом. Способы спасти огород в холодное время в беседе с News.ru назвала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, из-за холодного лета такие культуры, как огурцы, томаты и баклажаны могут плохо расти и не созревать. «В таком случае стоит поливать овощи теплой водой, температура должна быть 25-28 градусов тепла. Это позволит согреть корневую систему», — объяснила Ганичкина.

При этом навредить растению также может холодный ветер — обычно он разрывает и иссушает их. В таком случае нужно использовать подкормки, которые поспособствуют росту культур.

Ранее агроном Петр Синьковский заявил, что при резком перепаде температуры воздуха от жары к прохладе урожай на даче может пострадать. Так, если понижение температуры сопровождается дождями, надо тщательно следить, чтобы они не проникали в теплицу.