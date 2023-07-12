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15:23, 12 июля 2023Бывший СССР

Додон призвал президента Молдавии и правящую партию уйти в отставку

Экс-президент Молдавии Додон призвал главу страны Майю Санду и ее партию уйти в отставку
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президенту Молдавии Майе Санду, а также ее партии «Действие и солидарность» следует уйти в отставку, чтобы не продолжать «ужас без конца», охвативший политическую систему страны. Такое заявление сделал бывший глава республики Игорь Додон, оно опубликовано в Telegram-канале политика.

Додон пояснил, что имеет в виду экономические проблемы, которые начались в стране из-за обострения отношений с Россией, а также «геноцид народа» из-за развала сферы социальных услуг.

«Мы каждый день слышим, что вам что-то или кто-то мешает. Что мешает плохому танцору — все знают», — сказал политик и призвал молдавского лидера немедленно покинуть свой пост.

Также, критикуя власти страны, Додон вспомнил пословицу «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». По его мнению, Санду выбрала второй вариант, однако «терпение народа не безгранично».

Ранее Додон обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации за два года, пока у власти находится президентская партия «Действие и солидарность». По его словам, за два года правления Санду и ее партии ситуация в стране ухудшилась во всех областях.

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    Александр Слабиев
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