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11:17, 12 июля 2023Бывший СССР

Донецк и Ясиноватая попали под массированный обстрел ВСУ

СЦКК: ВСУ за 40 минут выпустили около 40 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 40 минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Ясиноватую. Об этом пишет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Районы Донецка попали под массированный обстрел — ВСУ выпустили по ним 36 снарядов калибра 155 миллиметров, которые используются войсками НАТО. Горловку обстреляли шестью снарядами советского калибра 152 миллиметра.

Обстрел начался в 8:20 мск и продолжался до 9:00 мск. Информации о пострадавших пока нет.

С утра 12 июля севернее Донецка на артемовском направлении идут ожесточенные бои, о чем сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ пытаются занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка.

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    Александр Слабиев
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