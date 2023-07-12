Глава Еврокомиссии оценила прогресс Украины для вступления в ЕС

Глава ЕК назвала впечатляющим прогресс Украины в реализации реформ для вступления в ЕС

Прогресс Украины в реализации реформ для вступления в Европейский Союз (ЕС) впечатляет. Такую оценку дала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Скорость, с которой Украина продвигается к членству в ЕС, а я как глава Еврокомиссии могу говорить только об этом, впечатляет… Мы видим энтузиазм, с которым Украина проводит реформы», — сказала глава ЕК, отметив, что ЕС оказывает Украине «беспрецедентную поддержку».

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия уже истратила все резервы бюджета Евросоюза на помощь Украине. По ее словам, за последние 16 месяцев ЕС отдал Киеву 30 миллиардов евро — все резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года. Глава ЕК подчеркнула, что это были средства из «подушки безопасности», которая сейчас истощена. Фон дер Ляйен сказала, что перед Евросоюзом стоит политический вопрос: «как мы будем поддерживать Украину дальше».