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10:29, 12 июля 2023Мир

G7 объявит о гарантиях безопасности для Украины

Правительство Британии: ожидается, что о гарантиях безопасности для Украины объявит G7

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7), как ожидается, объявят о «международных рамках для долгосрочных мер безопасности Украины» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, говорится в заявлении правительства Великобритании. Его цитирует Reuters.

«В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены "Большой семерки", будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения», — говорится в документе.

Премьер-министр Британии Риши Сунак также отметил, что страны-партнеры усиливают «официальные договоренности» по защите Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее дату публикации гарантий безопасности Украине объявили и в Белом доме.

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    Виктория Кондратьева
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