G7 объявит о гарантиях безопасности для Украины
Страны «Большой семерки» (G7), как ожидается, объявят о «международных рамках для долгосрочных мер безопасности Украины» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, говорится в заявлении правительства Великобритании. Его цитирует Reuters.
«В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены "Большой семерки", будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения», — говорится в документе.
Премьер-министр Британии Риши Сунак также отметил, что страны-партнеры усиливают «официальные договоренности» по защите Украины в долгосрочной перспективе.
Ранее дату публикации гарантий безопасности Украине объявили и в Белом доме.