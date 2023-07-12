Цены на газ в Европе упали до минимума

Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума за месяц

Биржевые цены на природный газ в Европе опустились до минимума за последний месяц, стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снизилась на 2,8 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской площадки ICE.

В ходе утренней сессии котировки в моменте снижались до 27,815 евро за мегаватт-час, или примерно до 321,3 доллара за тысячу кубометров с учетом актуального курса валют. Однако в дальнейшем стоимость газа слегка отыграла утренний спад и увеличилась до 27,885 евро за мегаватт-час (до 322 долларов за тысячу кубов).

Bloomberg назвал главными причинами подобной динамики несколько факторов. Среди ключевых — возобновление работы крупнейшего норвежского месторождения Troll общей мощностью до 120 миллионов кубометров газа в сутки, а также рекордный уровень запасов топлива в европейских подземных хранилищах (ПХГ).

К настоящему времени они заполнены на 80 процентов от их суммарной вместимости. Однако более холодные погодные условия в следующем зимнем отопительном сезоне могут привести к быстрому сокращению накопленных запасов. По этой причине говорить о прохождении энергетического кризиса в Европе, по мнению экспертов, пока преждевременно — стоимость газовых контрактов с поставками в декабре сейчас на 50 процентов выше, чем цены сделок с доставкой топлива в августе.

Ранее сообщалось об открытии в Норвегии крупнейшего за десять лет газового месторождения. Оно находится недалеко от существующей инфраструктуры, поэтому начало добычи на нем возможно в относительно короткие сроки, что существенно облегчит разработку масштабного месторождения и поможет увеличить объемы поставок топлива в другие европейские страны.