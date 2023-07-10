В Норвегии открыли крупнейшее за десять лет месторождение газа

Компания DNO объявила об открытии крупнейшего за 10 лет месторождения газа в Норвегии

Норвежская компания DNO объявила об открытии крупнейшего в стране месторождения газа за последние десять лет. На этом фоне акции компании росли почти на 15 процентов, пишет Bloomberg.

Месторождение находится в районе, рядом с которым уже имеется необходимая инфраструктура, что существенно облегчает его разработку. Открытие оказалось как нельзя кстати, поскольку королевство в последний год резко нарастило добычу, чтобы закрыть потребности Европы, стремящейся избавиться от газовой зависимости от России.

Ранее Норвегия, увеличившая доходы от поставок нефти и газа в европейские страны, объявила о новых инвестициях в нефтегазовые проекты на континентальном шельфе. Вложения в 19 проектов составят 200 миллиардов норвежских крон (19 миллиардов долларов).

До этого сообщалось, что в мае Европа поставила очередной рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). За месяц в газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено более 12 миллиардов кубометров, что почти в три раза больше, чем ранее поступало через «Северный поток».