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20:59, 10 июля 2023Экономика

В Норвегии открыли крупнейшее за десять лет месторождение газа

Компания DNO объявила об открытии крупнейшего за 10 лет месторождения газа в Норвегии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Норвежская компания DNO объявила об открытии крупнейшего в стране месторождения газа за последние десять лет. На этом фоне акции компании росли почти на 15 процентов, пишет Bloomberg.

Месторождение находится в районе, рядом с которым уже имеется необходимая инфраструктура, что существенно облегчает его разработку. Открытие оказалось как нельзя кстати, поскольку королевство в последний год резко нарастило добычу, чтобы закрыть потребности Европы, стремящейся избавиться от газовой зависимости от России.

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Ранее Норвегия, увеличившая доходы от поставок нефти и газа в европейские страны, объявила о новых инвестициях в нефтегазовые проекты на континентальном шельфе. Вложения в 19 проектов составят 200 миллиардов норвежских крон (19 миллиардов долларов).

До этого сообщалось, что в мае Европа поставила очередной рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). За месяц в газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено более 12 миллиардов кубометров, что почти в три раза больше, чем ранее поступало через «Северный поток».

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    Платон Щукин
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