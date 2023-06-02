Потоки сжиженного газа в Европу достигли исторического максимума

GIE: в мае приток СПГ в Европу достиг рекорда, с января регион получил 56,2 млрд куб. м

Европа продолжает наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) — в мае потоки топлива в регион достигли исторического максимума. В газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено более 12 миллиардов кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий рекорд был поставлен в апреле, когда приток СПГ на европейский рынок достиг 12,073 миллиарда кубометров. В общей сложности с января по май в Европу поступило 56,2 миллиарда кубометров, что на семь процентов больше, чем годом ранее.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2023 году СПГ стал главным источником получения газа в Европе — на сжиженный газ приходится 35 процентов от общего притока топлива в регион. На втором месте с долей в 26 процентов находятся поставки из Северного моря, в основном газа из Норвегии, на третьем — с 12 процентами — использование газа из подземных хранилищ Евросоюза. Доля поставок газа с Востока, в том числе из России, упала в этом году до 7,2 процента.

Увеличению импорта СПГ Европой в настоящее время способствует низкий уровень спроса в Азии. Он позволяет сохранять цены на газ в Европе на уровне ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 10 раз ниже, чем в августе прошлого года. При этом некоторые аналитики ожидают, что на фоне слабого спроса и растущего переизбытка предложения биржевые цены на газ в Европе летом могут ненадолго упасть ниже нуля, что произойдет впервые за 17 лет. В такой ситуации продавцы фактически платят за то, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его менее выгодно.

Из-за резкого падения стоимости газа в Европе российский бюджет может недополучить около трех-четырех миллиардов долларов, подсчитал ранее «Коммерсантъ». Причиной является заложенная Минэкономики в бюджет цена на уровне 700 долларов.