Летевший в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в другом городе из-за птицы в фюзеляже

Летевший из Новокузнецка в Москву пассажирский самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе из-за попадания птицы в фюзеляж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что посадка произошла в международном аэропорту Новосибирска. По информации надзорного ведомства, птица оказалась в фюзеляже при наборе высоты в городе вылета. На борту лайнера 156 пассажиров, из них 13 детей.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов

Ранее в июле летевший из Хабаровска в Минеральные Воды пассажирский самолет резко сменил курс и сел в Иркутске из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с лайнером российской чартерной авиакомпании iFly.