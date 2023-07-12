Грозовой воротник пришел в Индию и попал на видео

В штате Уттаракханд в Северной Индии заметили шельфовое облако

Жители города Харидвар в индийском штате Уттаракханд наблюдали необычное явление — грозовой воротник, передает The Economic Times.

Этот вид облаков также называется шельфовым, или валовым — из-за сходства с длинным валом. Явление часто сопровождается ливнями, грозами, порывистым ветром и перепадами давления.

Последние несколько дней в штате идут проливные дожди. Уровень воды в большинстве рек в провинции Гарвал и регионе Кумаон уже достиг опасной отметки. Метеорологический департамент Индии 12 июля объявил там «оранжевый» уровень опасности. Этот уровень означает, что в регионе есть опасность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее в Турции из-за ливней обвалилась часть соединяющей Черное и Средиземное моря трассы. На ее участке появилась огромная яма, в которую провалился асфальт.