В России массовую драку дачников с цыганами сняли на видео

Под Новосибирском дачники устроили массовую драку с цыганами и попали на видео

В одном из садовых товариществ под Новосибирском произошла массовая драка между дачниками и цыганами. Переросший в драку конфликт сняли на видео, запись опубликовало сетевое издание «НГС. НОВОСТИ».

На попавших в сеть кадрах несколько десятков мужчин оживленно разговаривают, затем сразу несколько человек набрасываются на одного из россиян. Остальные находившиеся на улице люди или наблюдают за происходящим, или пытаются разнять дерущихся.

По словам одной из дачниц, причиной конфликта стало нарушение ранее заключенной договоренности «с бароном». Якобы дачники договорились с цыганами, чтобы те не заходили на территорию товарищества. Несмотря на это, дети цыган систематически нарушали договоренность и крали ягоды у одного из дачников, утверждает женщина. «Он начал прогонять их домой, а дети нажаловались взрослым. Те были пьяные, ну и началось», — пояснила она.

Один из проживающих в таборе цыган изложил свою версию событий. По его словам, драку спровоцировали сами дачники. Он также отрицает, что столкновение носило массовый характер. «На самом деле там дрались два на два, остальные появились, чтоб они дальше просто не дрались. Кипеш был», — заявил мужчина.

В результате происшествия, по словам одной из дачниц, двое человек обратились за помощью медиков.

Ранее жители одной из деревень в Орловской области устроили массовую драку с цыганами. В ходе конфликта пострадал мужчина, незадолго до этого вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции.