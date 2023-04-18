Вернувшийся из зоны СВО россиянин пострадал в массовой драке с цыганами

В Орловской области вернувшийся из зоны СВО мужчина пострадал в массовой драке с цыганами

Жители деревни Нижняя Лужня Орловской области устроили массовую драку с цыганами. В результате конфликта пострадал мужчина, недавно вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В региональном управлении МВД России каналу сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении двоих участников потасовки. Следствие вменяет фигурантам хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

С участниками массовой драки провели профилактические беседы в целях профилактики подобных инцидентов, добавили в главке МВД России. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее в Москве на стройке произошла массовая драка рабочих. На опубликованных кадрах видно вооруженных длинными палками людей. В это время еще один мужчина лежал на асфальте лицом вниз и не шевелился.