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02:09, 12 июля 2023Забота о себе

Четверть мужчин назвали секс главной составляющей счастья россиянок

SuperJob: 23 процента мужчин в России уверены, что женщинам для счастья нужен секс

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Почти четверть мужчин в России уверены, что для счастья женщинам нужен секс, говорят данные исследования SuperJob. Результаты опроса о женском счастье опубликованы на портале сервиса.

57 процентов мужчин заявили, что счастливой россиянку делает в первую очередь любовь. 52 процента назвали главной составляющей женского счастья семью, 41 процент — материнство, 40 процентов — достаток, 23 процента — секс, 16 процентов — привлекательность, 15 процентов — замужество. Каждый восьмой опрошенный заявил, что счастливой женщину делает свобода, каждый девятый — карьера, каждый десятый — творчество. При этом только шесть процентов россиян высказали предположение, что счастливой женщину делает дружба.

Выяснилось также, что сами женщины на свое счастье смотрят иначе. 59 процентов женщин залогом счастья назвали достаток, 57 процентов — любовь, 53 процента — семью. Материнство и карьеру важными составляющими счастья назвали 35 и 33 процента респонденток соответственно. Свобода получила 30 процентов голосов, творчество — 25 процентов, привлекательная внешность — 18 процентов, а дружба — 14 процентов. Секс и замужество назвали главными составляющими собственного счастья только 10 и 7 процентов опрошенных россиянок соответственно.

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    Александра Лисица
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