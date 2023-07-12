Четверть мужчин назвали секс главной составляющей счастья россиянок

SuperJob: 23 процента мужчин в России уверены, что женщинам для счастья нужен секс

Почти четверть мужчин в России уверены, что для счастья женщинам нужен секс, говорят данные исследования SuperJob. Результаты опроса о женском счастье опубликованы на портале сервиса.

57 процентов мужчин заявили, что счастливой россиянку делает в первую очередь любовь. 52 процента назвали главной составляющей женского счастья семью, 41 процент — материнство, 40 процентов — достаток, 23 процента — секс, 16 процентов — привлекательность, 15 процентов — замужество. Каждый восьмой опрошенный заявил, что счастливой женщину делает свобода, каждый девятый — карьера, каждый десятый — творчество. При этом только шесть процентов россиян высказали предположение, что счастливой женщину делает дружба.

Выяснилось также, что сами женщины на свое счастье смотрят иначе. 59 процентов женщин залогом счастья назвали достаток, 57 процентов — любовь, 53 процента — семью. Материнство и карьеру важными составляющими счастья назвали 35 и 33 процента респонденток соответственно. Свобода получила 30 процентов голосов, творчество — 25 процентов, привлекательная внешность — 18 процентов, а дружба — 14 процентов. Секс и замужество назвали главными составляющими собственного счастья только 10 и 7 процентов опрошенных россиянок соответственно.

Ранее россиянка смогла отказаться от ежедневного секса с мужем, найдя неожиданное сравнение. Жена урезонила его, сравнив секс с чисткой зубов, на которую интимная связь не должна быть похожа.