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22:33, 31 мая 2023Забота о себе

Россиянка урезонила зависимого от секса мужа с помощью неожиданного сравнения

Россиянка отказалась от ежедневного секса с мужем, найдя сравнение с чисткой зубов

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Россиянка смогла отказаться от ежедневного секса с мужем, найдя неожиданное сравнение. Ее письмо приводит издание vologda-poisk.ru.

По словам женщины, она вышла замуж за своего парня по имени Андрей после года знакомства, и ежедневный секс казался им совершенно нормальным явлением. Со временем женщина поняла, что больше не хочет близости так часто, и однажды отказала ему. «"Ты рано перестала со мной развлекаться", — с грустью говорил он. Или спрашивал, все ли у меня в порядке и не сделал ли он что-то, что меня расстроило», — вспоминает автор письма.

Женщина решила, что ее муж сексуально зависим, и стала пытаться удовлетворить его потребности через силу, что привело к срывам и отвращению. «И прошло совсем немного времени, прежде чем мое желание во время занятий любовью стало угасать. Однажды я была обессиленной после болезни и сорвалась на Андрея, когда он потребовал "супружеских обязательств"», — призналась она. Тогда россиянка урезонила его, сравнив секс с чисткой зубов, на которую интимная связь похожа быть не должна.

У моей бабушки был довольно страшный взгляд на это, и я рада, что мы живем в эпоху, когда такие советы устарели. Она сказала мне, что мне лучше "дать ему то, что он желает", чтобы он не искал в другом месте. Но меня уже не переубедить. Я хочу получать удовольствие от занятий любовью, а не воспринимать их как необходимость. Это что, своего рода чистка зубов?

Женщина объявила мужу, что чувствует себя инструментом для его удовлетворения. «Мы будем заниматься сексом, когда оба этого захотим и будем в хорошем настроении. У него не было другого выбора, кроме как согласиться», — заключила она.

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    Александра Лисица
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