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12:36, 31 мая 2023Забота о себе

Названы выдающие намерение одного из супругов развестись фразы

Психотерапевт Кари Кэрролл: высказанные сожаления о знакомстве выдают намерение развестись

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевты и сексологи перечислили фразы, которые во время ссоры выдают намерения партнера развестись. Список подобных высказываний публикует издание Huffpost.

Семейный психотерапевт Кари Кэрролл назвала фразу «нам не стоило встречаться» первым очевидным сигналом серьезных проблем в паре. По ее мнению, сожаления о знакомстве, высказанные даже во время ссоры, не сулят ничего хорошего. «Когда положительные воспоминания исчезают из памяти, партнеры эмоционально отдаляются друг от друга. В голове они уже переписали прошлое и убедили себя, что отношения с самого начала были обречены», — объяснила Кэрролл.

Еще одним признаком семьи, находящейся на грани развода является употребление супругами обобщающих слов «всегда» и «никогда» в обвинительном контексте, говорит семейный психотерапевт Марни Фейерман. Она посоветовала избегать подобных фраз, иначе в них можно на самом деле поверить и потерять желание мириться. Также, по ее мнению, усугубляет любой конфликт уход одного из партнеров от выяснений отношений. Попытка избежать неприятного разговора необязательно выглядит как физический побег. Иногда люди ставят эмоциональный барьер, например говоря фразу: «я не хочу ссориться».

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«Обычно, когда кто-то произносит эти слова, он имеет в виду, что не хочет говорить, поскольку его все равно не услышат. Но если не пытаться говорить о своих проблемах, внутренний конфликт будет нарастать. Часто именно из-за этого люди решают развестись», — пояснила семейный психотерапевт Эми Бегель.

Кроме того, по словам Кари Кэрролл, предвестниками развода являются претензии о несправедливом распределении обязанностей и сексуальной отстраненности. Она посоветовала, услышав подобные упреки в свой адрес, попытаться исправить ситуацию.

Ранее сексолог Шантель Оттон дала совет парам с несовместимыми сексуальными темпераментами. По ее мнению, партнерам в таких парах следует чаще флиртовать.

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    Екатерина Улитина
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