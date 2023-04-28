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05:00, 28 апреля 2023Забота о себе

Сексолог дала совет парам с несовместимыми сексуальными темпераментами

Сексолог Шантель Оттон посоветовала парам с разными потребностями в сексе чаще флиртовать

Фото: freestocks / Unsplash

Сексуальным партнерам с разным уровнем либидо следует чаще флиртовать друг с другом. Такой совет дала сексолог Шантель Оттон в интервью австралийскому сайту 9Honey.

По мнению сексолога, совершенно нормально, когда влюбляются и вступают в брак люди с несовместимыми темпераментами и разными потребностями в постели. Однако в таких парах партнеру с высоким либидо необходимо проявлять больше чуткости и не пытаться добиться интимной близости с помощью принуждения.

Оттон посоветовала не принуждать, а мягко подталкивать партнера: узнать, что ему или ей нравится, чаще флиртовать, писать записки и дарить небольшие подарки. Помимо этого, она посоветовала ценить любые эротические проявления, открыто обсуждать тему несовместимости в сексе и вместе искать способы справиться с ней.

Желания и потребности у всех очень разные, нужно поставить себя на место своего партнера, понять его точку зрения и постараться избежать осуждения или критики. Они не заставят заниматься с вами сексом, поскольку никто не хочет близости с тем, кто критикует, осуждает и давит

Шантель Оттонсексолог
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По словам сексолога, хотя партнеры с разными темпераментами могут быть счастливы вместе, нередко сексуальная несовместимость становится поводом для серьезных проблем. Партнер с более высоким либидо зачастую чувствует себя забытым и одиноким, что приводит к обиде, разочарованию и неверности.

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Екатерина Улитина
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