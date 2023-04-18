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21:50, 18 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвала способы сохранить страсть в 30-летнем браке

Психолог Дарья Яушева рассказала, что сохранить страсть в 30-летнем браке поможет нежность

Фото: Heather Mount / Unsplash

Нежность и постоянный тактильный контакт помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке, рассказала клинический психолог Дарья Яушева. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы получать яркие эмоции в долгих отношениях.

По ее словам, отношения в любой паре начинаются с эмоционального накала, влюбленности и страсти. Когда они становятся стабильными, на смену взрывным эмоциям приходят спокойствие, уважение и дружба. Это не означает, что любовь ушла. Она трансформировалась в нечто большее и фундаментальное, объяснила Яушева.

Чтобы сохранить страсть в отношениях или вернуть это утерянное чувство, нужно первым делом признать факт, что произошли изменения. «Нужно спросить себя: хочу ли я вернуть страсть? Или мне комфортно и так и меня устраивает та периодичность секса, которая есть сейчас?» — комментирует психолог. Если ответ отрицательный и человек готов воскресить былую искру, нужно приложить немного усилий.

Проявляйте нежность и ласку спонтанно — в течение дня. Объятия, прикосновения, поглаживания, словесная поддержка помогают привнести в отношения близость. Найдите тот момент, который может стать «точкой входа» в сексуальный контакт. Что это? Что возбуждает вас? Прикосновение? Взгляд? А может, грубый контакт? Покажите партнеру то, что вы возбуждены. Найдите ключевые слова, которые покажут, что вы готовы заняться сексом

Дарья Яушевапсихолог

Яушева добавила, что искренний разговор о тайнах, ошибках, желаниях снижает дистанцию и снимает барьеры. При этом в разговоре нельзя ни в чем обвинять супруга. Это должен быть разговор о чувствах и в чем-то о собственной уязвимости, потребностях.

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Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила собеседница «Ленты.ру». Выслушав партнера, можно узнать его заново, посмотреть на него другими глазами. Нужно наслаждаться им, когда он чем-то увлечен, найти черты, которые восхищают. Полезно вспомнить, что заставило влюбиться в него или в нее.

Начните вести откровенные беседы о своих сексуальных желаниях. Спросите, чего хочет партнер, о чем фантазирует. И не оценивайте желания с точки зрения нормы. Эксперименты возрождают желание. Когда в паре есть доверие и безоценочное принятие, решиться на них проще

Дарья Яушевапсихолог

В попытках возродить былую страсть, не стоит сливаться с партнером, советует психолог. У каждого из супругов должна быть автономная жизнь: хобби, путешествия, общение. В этом случае будет происходить встреча двух личностей.

«Есть море курсов, книг, блогов, фильмов и передач, которые о секс-просвете. Получать знания в этой сфере всегда полезно, — уверяет Яушева. — Само прикосновение к этой теме может повышать либидо. Узнавайте себя, свое тело. Уделите внимание тому, чтобы понять, что приносит вам удовольствие. Это можно делать самостоятельно мастурбируя или с партнером. Любовь к себе — отличный афродизиак и мотивация для секса».

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала разрушительные для отношений секреты партнеров друг от друга. Она предупредила, что ложь о здоровье и вредных привычках может разрушить отношения.

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Вера Владзиевская
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