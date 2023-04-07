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10:15, 7 апреля 2023Забота о себе

Сексолог назвала разрушительные для отношений секреты партнеров друг от друга

Сексолог Кокс: ложь партнеру о здоровье и вредных привычках может разрушить отношения

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Ложь партнеру о своих вредных привычках и сокрытие информации о состоянии здоровья могут разрушить даже самые крепкие отношения, полагает британский сексолог Трэйси Кокс. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс уверена, иметь секреты от партнера — нормально, но есть тайны, которые способны испортить отношения. В частности, она назвала разрушительной ложь о финансовом положении. Завышать свою платежеспособность — это всегда плохая идея. Также не стоит одалживать крупные суммы денег или совершать крупные покупки без согласия партнера.

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По мнению Кокс, ни в коем случае нельзя обманывать, когда речь идет о желании или нежелании иметь детей. В этом вопросе необходимо быть честными друг с другом с самого начала, так как убежденный чайлдфри вряд ли обрадуется, если узнает о «внезапной» беременности возлюбленной. Столь же безответственным будет притворяться, что хочется большую семью, из желания угодить партнеру или боязни его потерять, добавила сексолог.

Никогда не думайте, что ваш партнер изменит свое мнение относительно детей, если он изначально был непреклонен. Даже если он кажется открытым для уговоров, не предполагайте, что он будет готов, когда будете готовы вы. Если вы будете честны в этом вопросе с самого начала, то избавите и себя, и его от душевных страданий

Трэйси Кокссексолог

Кроме того, лучше отказаться от идеи скрывать от супруга проблемы со здоровьем, предупредила специалистка.

Часто люди так поступают для того, чтобы «защитить» партнера: они не хотят, чтобы тот волновался понапрасну. Это решение имеет противоположный эффект. Близкие всегда знают, когда от них что-то скрывают, и будут беспокоиться еще сильнее, если вы откажетесь посвятить их в свою тайну

Трэйси Кокссексолог

Среди других губительных для семейного счастья секретов Кокс назвала попытки утаить проблемы с законом и наличие незакрытых судебных тяжб, а также алкогольную, наркотическую и другие зависимости. Не стоит скрывать и проблемы на работе, издевательства со стороны руководства и прочие проблемы, влияющие на психическое здоровье, подытожила сексолог.

Ранее психолог Вагдеви Менье и психотерапевт по отношениям Эрика Тернер назвали простой способ избежать рутины в отношениях. Они считают, что снизить риск конфликтов помогут забота, подарки и прикосновения друг к другу.

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Наталья Обрядина
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