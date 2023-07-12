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10:40, 12 июля 2023Путешествия

Пьяные белорус и россиянин подрались с охранниками храма в Сочи

SOCHI1: двое пьяных туристов из России и Белоруссии подрались с охранниками в храме Сочи

Двое пьяных туристов подрались с охранниками закрытого для посещений храма в Сочи. Об этом сообщает SOCHI1.

Уточняется, что приезжие захотели посетить храмовый комплекс на Виноградной улице, однако встретили сопротивление охранников. Конфликт перерос в драку, очевидцы позвонили в полицию.

Двух нарушителей правопорядка задержали и допросили. Выяснилось, что один из них прибыл из Белоруссии, а второй — из Нового Уренгоя, Россия. Последний на видео допроса заявил, что пришел молиться. Они оба принесли извинения жителям Сочи. В настоящее время проводится проверка.

Ранее россиянка устроила пьяный дебош в летевшем из Турции в Россию самолете и попала на видео. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту СтамбулМосква.

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    Зарина Дзагоева
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