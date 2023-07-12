Стилист посоветовала полным россиянкам скрывающие недостатки фигуры купальники
Стилист Татьяна Британова посоветовала полным россиянкам купальники, скрывающие недостатки фигуры. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.
Чтобы замаскировать выпирающий низ живота, необходимо присмотреться к моделям с акцентным верхом. Декольте купальника может быть украшено рюшами или блестками, отмечает эксперт.
Британова объяснила, что женщинам с пышными формами также подойдут закрытые варианты данного предмета гардероба. «Закрытый тип купальника — наиболее выгодный вариант для пышных форм, и вертикальные или диагональные вставки тоже будут работать на коррекцию нюансов фигуры», — заключила собеседница издания.
В июне стилистка Наталья Осиновская раскрыла россиянкам с пышными формами способ выглядеть стройнее с помощью одежды. По мнению эксперта, скрыть недостатки фигуры помогут брюки, штанины которых расширяются от бедер. Кроме того, рекомендуется присмотреться к юбкам А-силуэта, которые способны подчеркнуть талию.