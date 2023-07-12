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17:31, 12 июля 2023Ценности

Стилист посоветовала полным россиянкам скрывающие недостатки фигуры купальники

Стилист Татьяна Британова посоветовала полным россиянкам купальники с акцентным верхом

Фото: Josh Duke / Unsplash

Стилист Татьяна Британова посоветовала полным россиянкам купальники, скрывающие недостатки фигуры. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

Чтобы замаскировать выпирающий низ живота, необходимо присмотреться к моделям с акцентным верхом. Декольте купальника может быть украшено рюшами или блестками, отмечает эксперт.

Британова объяснила, что женщинам с пышными формами также подойдут закрытые варианты данного предмета гардероба. «Закрытый тип купальника — наиболее выгодный вариант для пышных форм, и вертикальные или диагональные вставки тоже будут работать на коррекцию нюансов фигуры», — заключила собеседница издания.

В июне стилистка Наталья Осиновская раскрыла россиянкам с пышными формами способ выглядеть стройнее с помощью одежды. По мнению эксперта, скрыть недостатки фигуры помогут брюки, штанины которых расширяются от бедер. Кроме того, рекомендуется присмотреться к юбкам А-силуэта, которые способны подчеркнуть талию.

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    Мария Винар
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