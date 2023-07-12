Новую версию Kandinsky 2.2 назвали прыжком технологического лидерства России

Сергей Плуготаренко: Kandinsky 2.2 — прыжок на треке технологического лидерства России

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко считает, что выход новой версии нейросети Kandinsky 2.2, разработанной Сбером, — не просто очередной шаг в обретении независимости российских технологий от запада. Это "прыжок" на треке технологического лидерства России. Кроме того нейросеть является важным вкладом для развития цифровой экономики нашей страны.

«Сбер снова и снова подтверждает статус одного из главных технологических лидеров страны, в том числе активно развивая технологии с использованием ИИ. А ведь именно к этой области приковано внимание большинства мировых корпораций, целых стран и пользователей. Новая версия нейросети Kandinsky 2.2, которую мне удалось протестировать, заметно расширяет возможности по реализации своих самых смелых творческих идей. Причем, в отличие от западных аналогов, абсолютно бесплатно. Наряду с этим я вижу большой потенциал в использовании технологии Сбера в различных сферах деятельности и областях экономики, а также в создании новых профессий в области промпт-инжиниринга».

Сегодня Сбер сообщил о релизе новой версии Kandinsky 2.2. Нейросеть способна создавать изображения по текстовому запросу пользователя. Разработчики улучшили функционал предыдущей версии 2.1, сохранив все ее возможности. Kandinsky 2.2 способна генерировать фотореалистичные изображения в высоком разрешении, а также создавать стикерпаки и портреты. Модель умеет изменять соотношение сторон получившегося изображения, а также изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы картинки, сохраняя композицию исходного изображения.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Предыдущая модель — Kandinsky 2.1 — стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав один миллион пользователей всего за 4 дня после выхода, тем самым обогнав ChatGPT.