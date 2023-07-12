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16:00, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Переехавший из Италии в Москву блогер назвал главные плюсы девушек из России

Тиктокер Лоренцо Баньяти заявил, что россиянки красивые, интересные и целеустремленные

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный TikTok-блогер и пианист Лоренцо Баньяти, переехавший из Италии в Москву, перечислил главные плюсы местных девушек. В интервью для YouTube-канала «МЫ И ОНИ» он заявил, что жительницы России, красивые, интересные и целеустремленные.

«Во-первых, для меня русские девушки красивее. (...) Это не только о внешности, но и о какой-то элегантности», — отметил Баньяти.

Другими преимуществами россиянок тиктокер назвал их целеустремленность и трудолюбие. «Они более интересные, гораздо больше стараются. В молодом возрасте уже учатся, работают», — высказался он.

Баньяти добавил, что состоит в отношениях с россиянкой. По его словам, он долго оказывал ей знаки внимания, прежде чем она согласилась стать его девушкой. «Русские девушки больше любят, чтобы за ними ухаживали», — заявил блогер.

В профиле в TikTok Баньяти рассказывает о жизни итальянца после переезда в Россию. Он сравнивает культуру двух стран, рассказывает о бытовых различиях, а также делится традиционными итальянскими рецептами. На его страницу подписано более 2,2 миллиона пользователей.

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    Мария Большакова
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